 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Bürgerinitiative macht mobil gegen „XXL-Bebauung“

Protest in Jebenhausen Bürgerinitiative macht mobil gegen „XXL-Bebauung“

Protest in Jebenhausen: Bürgerinitiative macht mobil gegen „XXL-Bebauung“
1
Die Bürgerinitiative „Forum Jebenhausen“ macht mobil gegen Pläne zur künftigen Nutzung des früheren Aqua-Römer-Areals. Foto: Giacinto Carlucci

Eine neu gegründete Bürgerinitiative sagt „Nein zur XXL-Bebauung“ auf dem früheren Aqua-Römer-Gelände in Jebenhausen. 150 Interessierte kamen zu einer Ortsbegehung.

In Göppingen-Jebenhausen formiert sich massiver Widerstand: Eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Forum Jebenhausen“ wehrt sich gegen Pläne der Göppinger Stadtverwaltung, auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Aqua Römer und angrenzenden Flächen den Weg für Gewerbe und Wohnbebauung frei zu machen. Für das gut zehn Hektar große Gebiet Jebenhausen Südwest, das der Logistik-Firma Wackler gehört, hat die Stadt im Februar die Weichen für einen neuen Bebauungsplan gestellt. Dieser sieht unter anderem die Möglichkeit vor, bis zu 18 Meter hohe Lagerhallen zu bauen. Im nördlichen Teil sind Gewerbe und Wohnungen mit bis zu 75 Einheiten geplant. Aqua Römer durfte das Gelände nur als „Sondergebiet Brunnenbetrieb“ nutzen, für den jetzigen Eigentümer, die Schwarz-Gruppe, muss nun ein neuer Bebauungsplan her.

 

Gegen diese Pläne läuft die Bürgerinitiative Sturm, sie hat bereits viele Unterstützer. Zu einer Ortsbegehung am Samstag kamen rund 150 Interessierte, „eine überwältigende Anzahl an Leuten, das Interesse und der Zuspruch waren riesengroß“, sagt Christine Lipp-Wahl, eine von fünf Sprechern der Initiative. „Es geht uns nicht um die versiegelte Fläche, die soll verträglich entwickelt werden, sondern um die Flächen drumherum“, betont Lipp-Wahl. Für das „Nein zur XXL-Bebauung“ auf dem Brunnenareal führt die Bürgerinitiative viele Gründe an: Zum einen befürchtet sie noch mehr Lkw-Verkehr durch Jebenhausen und Bezgenriet. Zudem prophezeit sie „mehr Straßen, mehr Müll, mehr Lärm, mehr Autos, mehr Abgase“, sollten die Pläne an dieser Stelle so umgesetzt werden.

Sorge um den Quellschutz

Zudem sehen die Gegner des Vorhabens die Sprudelquellen gefährdet: „Diese Wiese war ehemals Brunnengebiet, sogar Quellgebiet. Fällt der Quellschutz künftig weg? Was passiert mit dem Sauerwasser, das darunter liegt?“, fragt sich Christine Lipp-Wahl. Weitere Argumente gegen die Pläne sind aus Sicht der Initiative der Verlust von Ackerboden, Streuobstwiesen und Gärten sowie die Verbauung des Blicks auf das Schloss, außerdem ginge eine Frischluftschneise verloren, Versickerungs- und Hochwasserschutzflächen würden versiegelt: „Die Wiese ist 4200 Quadratmeter groß und könnte eine Million Liter Wasser aufnehmen. Das ist ein natürlicher Wasserspeicher, der uns alle nichts kostet.“ Die Bürgerinitiative wurmt, „dass wir alle nicht wissen, was Wackler dort vorhat“, sagt Lipp-Wahl.

Es gehe das Gerücht herum, dass die Logistik-Firma hier eine Müllrecycling-Anlage bauen will. „Wie soll das gehen, wenn direkt daneben ein Wohngebiet entstehen soll? Die Stadt muss hier unbedingt die Planungen offenlegen“, fordert die Sprecherin und kritisiert, dass in Jebenhausen vollendete Tatsachen geschaffen worden seien. Dem widerspricht Oberbürgermeister Alex Maier: „Wir stehen ganz am Anfang in diesem Verfahren, und es wurde auch nichts im Hinterzimmer beschlossen“, unterstreicht der Rathauschef. Die zu entwickelnde Fläche werde in dem Verfahren genau betrachtet, in einem nächsten Schritt werden die Pläne ausgelegt, die Bürgerinnen und Bürger hätten dann Gelegenheit, Einwendungen vorzubringen.

Firma Wackler soll Pläne offenlegen

Möglichst noch in diesem Jahr, sei auch eine Informationsveranstaltung geplant, in der die Firma Wackler ihr Vorhaben detailliert vorstellen soll. Dann sollen auch „die Gerüchte um den Müll“ ausgeräumt werden, sagt Maier. Er selbst weiß von einem Ausbildungs- und Schulungszentrum, das hier entstehen soll. „Wackler hat zugesichert, dass es künftig weniger Verkehr geben wird als zu Zeiten von Aqua Römer“, nimmt der OB den Kritikern in diesem Punkt den Wind aus den Segeln. Und hakt auch bei zwei weiteren Themen ein: Es handele sich auf der Wiese nicht um Quellen, sondern um zwei Brunnen, die man schließen könnte.

Unsere Empfehlung für Sie

Göppingen: Sauerwasser-Brunnen in der Krise

Göppingen Sauerwasser-Brunnen in der Krise

Nachlassende Ergiebigkeit, Ölverschmutzung, Vandalismus. Die Göppinger Sauerwasser-Brunnen, einst der ganze Stolz der Stadt, bereiten zunehmend Sorgen.

Zudem gebe es dort bereits ein Regenüberlaufbecken, der Hochwasserschutz sei also völlig unbenommen. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens werde auch ein Niederschlagswasserkonzept ausgearbeitet. „Wir sind noch in einem recht frühen Stadium. Jetzt müssen erst einmal alle Fakten auf den Tisch, und dann liegt die Entscheidung beim Gemeinderat, hier Planungsrecht zu schaffen“, sagt der Rathauschef. Er verweist darauf, dass die Stadt einem alteingesessenen Unternehmen wie Wackler auch die Möglichkeit geben will, sich zu entwickeln. Die Firma hatte am Tag der Ortsbegehung einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, der die Zufahrten überwachte.

Protest gegen Wohnbebauung

Kritik
Die Bürgerinitiative stört sich nicht nur an den Plänen für die gewerbliche Nutzung im Gebiet Jebenhausen Südwest, sie sieht auch die geplanten Wohneinheiten kritisch. „Jebenhausen hat in den vergangenen Jahren massiv innerorts verdichtet. Wir sind da an einer Grenze angelangt, was die soziale Infrastruktur betrifft“, sagt Sprecherin Christine Lipp-Wahl. Es gebe in Schule, Kindergärten und bei den Ärzten keine Kapazitäten mehr für rund 160 Neubürger.

Standort
Zudem hält die Initiative eine Wohnbebauung an dieser Stelle wegen der „riesengroßen Versiegelung“ für falsch. Lipp-Wahl findet klare Worte: „Es gibt ganz viele Faktoren, die gegen die Wohnbebauung sprechen. Die Planung ist einfach nicht zu Ende gedacht.“

Weitere Themen

Erster Investor nach Insolvenz: Neura Robotics übernimmt Entwicklungsbereich von Huber Automotive

Erster Investor nach Insolvenz Neura Robotics übernimmt Entwicklungsbereich von Huber Automotive

Für Teile des insolventen Autozulieferers Huber Automotive aus dem Kreis Göppingen gibt es einen Investor. Das KI-Start-up Neura Robotics kauft den Entwicklungsbereich.
Von Imelda Flaig
Bodelschwingh-Schule Göppingen: Neues Stockwerk auf dem Dach soll die Raumnot lindern

Bodelschwingh-Schule Göppingen Neues Stockwerk auf dem Dach soll die Raumnot lindern

Überraschung im Fall der völlig überfüllten Bodelschwingh-Schule: Der Landkreis will ein oder zwei weitere Geschosse aufs Dach setzen – ein Millionenprojekt.
Von Dirk Hülser
Großprojekte in Eislingen: Abriss der Bahnbrücke wird teuer

Großprojekte in Eislingen Abriss der Bahnbrücke wird teuer

Die Vorgaben der Bahn erfordern eine Neuplanung der Arbeiten. Das erhöht die Kosten des für 2027 geplanten Projekts. Bereits 2026 baut die Stadt einen neuen Kreisverkehr.
Von Daniel Grupp
Überfall auf Bäckerei in Göppingen: Räuber türmt mit Sack voll Geld durch Hinterausgang

Überfall auf Bäckerei in Göppingen Räuber türmt mit Sack voll Geld durch Hinterausgang

An Dreistigkeit kaum zu überbieten ist ein Überfall, der sich am Samstagabend in Göppingen ereignet hat. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Michael Bosch
Musizieren als großes Hobby: In dieser Familie spielt die Musik

Musizieren als großes Hobby In dieser Familie spielt die Musik

Die Familie Moll ist bereits in dritter Generation in der Musikkapelle Bad Ditzenbach vertreten. Warum macht das gemeinsame Musizieren die Familienmitglieder so glücklich?
Von Sarah Quaas
Nach der Wahl in Bad Boll: Breitseite gegen Kandidatin und Bürgermeister Bührle

Nach der Wahl in Bad Boll Breitseite gegen Kandidatin und Bürgermeister Bührle

Eine Gemeinderätin der Grünen, Mitglied des Wahlausschusses, macht Werbung für den Kandidaten Ozasek, kritisiert Ann Kathrin Traub und verliert daraufhin das Amt.
Von Jürgen Schäfer
Bildungsmesse in Uhingen: Viele Chancen für junge Leute

Bildungsmesse in Uhingen Viele Chancen für junge Leute

Als voller Erfolg entpuppte sich die 20. Bildungsmesse in Uhingen. Rund 1000 Jugendliche machen sich über ihre berufliche Zukunft schlau.
Von Sabine Ackermann
Geprellter Autokäufer scheitert vor Gericht gegen Bank

Nach Autohaus-Pleite in Salach Geprellter Autokäufer scheitert vor Gericht gegen Bank

Wem gehört das R 8 Coupé von Audi, den die Käufer von einem insolventen Salacher Autohaus erhalten hatten? Das Landgericht hat nun entschieden: der Bank.
Von Daniel Grupp
Göppinger Kreistag: Landrat fordert „deutlich spürbare Einschnitte“ – Protest formiert sich

Göppinger Kreistag Landrat fordert „deutlich spürbare Einschnitte“ – Protest formiert sich

Markus Möller hat erstmals einen Haushaltsentwurf eingebracht und will vor allem bei Jugend und Sozialem sparen. Es werden bereits Unterschriften gegen die Pläne gesammelt.
Von Daniel Hülser
Ulm: Mit 100 km/h in der Innenstadt – Polizei stoppt illegales Autorennen

Ulm Mit 100 km/h in der Innenstadt – Polizei stoppt illegales Autorennen

Nach einem illegalen Autorennen in Ulm muss ein 18-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt.
Von Nina Scheffel
 