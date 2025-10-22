Protest in Jebenhausen Bürgerinitiative macht mobil gegen „XXL-Bebauung“
Eine neu gegründete Bürgerinitiative sagt „Nein zur XXL-Bebauung“ auf dem früheren Aqua-Römer-Gelände in Jebenhausen. 150 Interessierte kamen zu einer Ortsbegehung.
Eine neu gegründete Bürgerinitiative sagt „Nein zur XXL-Bebauung“ auf dem früheren Aqua-Römer-Gelände in Jebenhausen. 150 Interessierte kamen zu einer Ortsbegehung.
In Göppingen-Jebenhausen formiert sich massiver Widerstand: Eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Forum Jebenhausen“ wehrt sich gegen Pläne der Göppinger Stadtverwaltung, auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Aqua Römer und angrenzenden Flächen den Weg für Gewerbe und Wohnbebauung frei zu machen. Für das gut zehn Hektar große Gebiet Jebenhausen Südwest, das der Logistik-Firma Wackler gehört, hat die Stadt im Februar die Weichen für einen neuen Bebauungsplan gestellt. Dieser sieht unter anderem die Möglichkeit vor, bis zu 18 Meter hohe Lagerhallen zu bauen. Im nördlichen Teil sind Gewerbe und Wohnungen mit bis zu 75 Einheiten geplant. Aqua Römer durfte das Gelände nur als „Sondergebiet Brunnenbetrieb“ nutzen, für den jetzigen Eigentümer, die Schwarz-Gruppe, muss nun ein neuer Bebauungsplan her.