Die Bundesregierung will die Krankenhäuser zu weniger Ausgaben zwingen. Dagegen gibt es landesweit Protest. In Stuttgart haben Kliniken symbolisch ihre Türen geschlossen.

Rote Absperrbänder am Haupteingang des Diakonie-Klinikums Stuttgart. „Geschlossen, kein Geld, keine Versorgung“ steht auf einem Schild am gesperrten Eingang. Nur durch den Nebeneingang gelangen die Patienten von 11 bis 13 Uhr ins Gebäude. Mit der Aktion protestiert das Klinikum am Freitag symbolisch gegen das GKV-Stabilisierungsgesetz, das die Bundesregierung bis zur Sommerpause verabschieden will.

Laut dem Verband der Krankenhäuser in Stuttgart belastet das Gesetz die Stuttgarter Kliniken mit etwa 65 Millionen Euro. Die befürchtete Folge: Klinikschließungen, Leistungseinschränkungen, Verlust von Versorgungskapazitäten. „Die gute medizinische Versorgung darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden“, sagt Thomas Fuhrmann, Stuttgarts Krankenhausbürgermeister und Vorsitzender des Verbands.

Patienten und Besucher sind verwundert

Der Verband hat deshalb alle elf Mitgliedskliniken aufgerufen, ihre Türen symbolisch für zwei Stunden zu schließen. In ganz Baden-Württemberg waren mehr als 130 Krankenhäuser beteiligt, heißt es seitens der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG). „Die symbolische Aktion zeigt, was droht, wenn die Politik die Krankenhäuser weiter im Stich lässt“, erklärt der BWKG-Vorstandsvorsitzende Heiner Scheffold. Die große Beteiligung mache deutlich, welche dramatischen Folgen das geplante Beitragssatzstabilisierungsgesetz für die Versorgung der Patientinnen und Patienten haben könnte.

Im Diakonie-Klinikum zeigt die Aktion Wirkung. Viele der Krankenhausbesucher bleiben verwundert vor dem Eingang stehen. „Ich dachte kurz, hier ist Baustelle“, sagt ein junger Mann, der von den erheblichen Sparmaßnahmen noch nichts gehört hat. Im Gegensatz dazu sind zwei andere Besucherinnen regelrecht sauer: „Ich bin chronisch krank, da bekommt man richtig Angst vor der Zukunft“, sagt eine von ihnen.

Es droht weiterer Personalabbau in der Pflege

Verunsichert sind nicht nur viele Patienten, sondern auch das Krankenhauspersonal. „Ich finde es total schade“, kommentiert Birgit Klett das geplante Sparprogramm. Die 58-Jährige, die schon seit 25 Jahren im Diakonie-Klinikum arbeitet, fürchtet, dass Personal gekürzt wird, und die Qualität leidet. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich die über Jahre angespannte Personalsituation endlich stabilisiert habe: „Wir haben Angst, dass alles zusammenbricht.“

Protest gibt es auch am Klinikum Stuttgart gegen das geplante GKV-Stabilisierungsgesetz. Foto: Tobias Grosser/Klinikum Stuttgart

Dass Personal gekürzt werden muss, sollte das neue Gesetz in Kraft treten, ist laut Bernd Rühle, Geschäftsführer des Diakonie-Klinikums, unvermeidbar: „Das Gesetz sieht beispielsweise vor, dass durch Tarifabschlüsse verursachte Lohnsteigerungen und damit Kostensteigerungen, nicht mehr vollständig refinanziert werden. Krankenhäuser müssen dem entweder mit Personalabbau oder Leistungssteigerungen begegnen.“

So oder so lande man in einem Hamsterrad, denn die Arbeitsdichte werde in jedem Fall zunehmen. Im Bereich der Pflege sollen zusätzlich die pflegeentlastenden Maßnahmen nicht mehr finanziert werden. Laut Rühle heißt das auch hier: Personalabbau und eine Verschlechterung der Versorgung.

In Stuttgarts Kliniken ist ohnehin viel gespart worden

Im Klinikum Stuttgart und im Karl-Olga-Krankenhaus sind ebenfalls die Türen mit Absperrbändern geschlossen. Jan Steffen Jürgensen, Geschäftsführer des Klinikums, fordert ein Ende des „politischen Schlingerkurses“. Schließlich habe eine starke Gesundheitsversorgung einen hohen Wert. Im Karl-Olga-Krankenhaus verweist ein Infoplakat auf die Hintergründe der Aktion, die der Geschäftsführung am Herzen liegt. „Uns ist bewusst, dass alle Akteure im Gesundheitswesen einen Beitrag zur Stabilisierung der Finanzen leisten müssen“, sagt Alexander Hammer, Geschäftsführer des zur Sana Kliniken AG gehörenden Hospitals.

Allerdings würden andere Leistungserbringer deutlich weniger belastet. Darüber hinaus seien in Baden-Württemberg „und auch bei uns im Großraum Stuttgart“ diverse Strukturanpassungen erfolgt: „Diese haben dazu geführt, dass die Bevölkerung hierzulande mit der geringsten Bettenanzahl und den niedrigsten Krankenhauskosten je Einwohner behandelt werden.“ Doch all das fände in dem Stabilisierungsgesetz keine Berücksichtigung, kritisiert Hammer.

Im Robert Bosch Krankenhaus (RBK) sind die Türen unversperrt geblieben, ebenso im Marienhospital im Stuttgarter Süden – „weil wir den Betrieb und insbesondere die Notfallversorgung aufrechterhalten wollen“, sagt Mark Dominik Alscher, der Geschäftsführer des Bosch Health Campus und des RBK. Protestiert wird am RBK dennoch, etwa mit einer Vielzahl an Beiträgen in den Sozialen Medien. „Was hier passiert, ist hochdramatisch“, so Alscher.

Klinikchef befürchtet weitere Insolvenzen

Statt dass die Politik mit einem gezielten Strukturwandel aufwarte, werde es wie beim Glücksspiel dem Geld überlassen, wer in der Krankenhauslandschaft überlebt und wer nicht. Alscher befürchtet daher einen „massiven kalten Strukturwandel“. Es werde zu Schließungen von Krankenhäusern kommen, denn die Zahl der Insolvenzen werde „dramatisch zunehmen“.

Betroffen sind seiner Meinung nach besonders die frei gemeinnützigen Krankenhäuser mit kirchlichen Trägern. „Aber auch wir als Stiftungskrankenhaus“, sagt Alscher. „Denn im Gegensatz zu kommunalen Häusern können die Defizite nicht mit Steuergeldern ausgeglichen werden.“ Wäre er als Geschäftsführer gezwungen, mit den Mitteln auszukommen, die laut Gesetzesentwurf zur Verfügung gestellt würden, müssten Abteilungen geschlossen werden. „Das sind aber Maßnahmen, die wir als Stiftungskrankenhaus um jeden Preis verhindern wollen“.