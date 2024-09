Das Antifaschistische Aktionsbündnis geht am Montag auf die Straße. Die Teilnehmenden wollen „den Widerstand gegen die AfD intensivieren“.

Christine Bilger 02.09.2024 - 14:07 Uhr

Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen werden auf der politischen Ebene noch lange für Gesprächsstoff sorgen und einer Aufarbeitung bedürfen. In Stuttgart rufen sie am Tag nach dem Urnengang aber auch schon Protestierende auf den Plan. Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart (AABS) hat am Sonntagabend eine Kundgebung angekündigt, um gegen Rechts zu demonstrieren. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte.