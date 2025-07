Am 2. Juli ruft das Taxi-Gewerbe zum deutschlandweiten Protesttag auf. Ziel ist die Einführung einer Mindestpauschale für Mietwagen. Auch in Stuttgart gibt es einen Autokorso.

Alexander Müller 01.07.2025 - 06:00 Uhr

Das deutsche Taxi-Gewerbe sieht seine Existenz durch die zunehmende Konkurrenz durch Mietwagen-Plattformen wie Uber gefährdet. Um darauf aufmerksam zu machen, findet am Mittwoch, 2. Juli, ein deutschlandweiter Protesttag statt. In 14 Großstädten – unter anderem in Berlin und Köln – gehen die Taxifahrer daher auf die Straße. Ihre Forderung ist eindeutig: Die Kommunen sollen analog zum Taxi-Gewerbe auch für Mietwagen wie Uber und Bolt entsprechende Mindestentgelte festlegen.