560 Jobs stehen auf dem Spiel. Die IG Metall setzt ein Zeichen gegen die geplante Werkschließung von Bosch und ruft zum Protest auf. Wird Waiblingen am kommenden Montag laut?
21.11.2025 - 11:53 Uhr
Waiblingen steht still – noch. Doch am kommenden Montag, 24. November, könnte sich das ändern. Für diesen Tag ruft die IG Metall zum Protest auf: gegen die geplante Schließung des Bosch-Werks, für die Erhaltung von Arbeitsplätzen, für die Zukunft einer Region. Ob die Stadt mitzieht, bleibt offen. Doch der Appell ist eindeutig: „Diese Entscheidung betrifft uns alle – unsere Familien, unsere Region und die Zukunft des Rems-Murr-Kreises.“