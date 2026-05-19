Protest vor dem Rathaus: „Ängste und Sorgen ignoriert“ – Demonstration gegen Esslinger Kitaschließungen

Eine solche Kulisse gibt es in Gemeinderatssitzungen nur sehr selten: gedämpftes Geplapper und Kinder, die auf viel zu großen Stühlen aufgeregt hin- und herrutschen. Am Montag kamen mehrere Dutzend Eltern mit ihren Kindergartenkindern ins Alte Rathaus, um ihren Frust über die geplante Schließung eingruppiger Kindergärten zum Ausdruck zu bringen. Der Bürgersaal war proppenvoll. „Es wird heute keine inhaltliche Debatte zum Thema Kitas geben“, dämpfte Oberbürgermeister Matthias Klopfer zu Beginn die Erwartungen des Publikums. Auf der Tagesordnung des Esslinger Gemeinderats stand unter anderem die Einbringung des Nachtragshaushalts, der angesichts der schwierigen Finanzlage der Stadt notwendig geworden ist. Transparente und Plakate, die die Familien dabei hatten und hochhielten, seien im Sitzungssaal eigentlich nicht erlaubt, sagte Klopfer. Doch er drückte ein Auge zu. Als eine Mutter das Geschehen jedoch filmen wollte, wurde es dem OB zu viel und sie musste das Handy wegpacken.