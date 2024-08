Die Klima-Initiative Letzte Generation hat in mehreren Städten Protestaktionen gestartet. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln-Bonn ein. dpa-Fotografen vor Ort bestätigten die Vorgänge.

Sie drücken „friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift „Oil kills“ und „Sign the treaty“ zur Schau stellten, berichtete die Organisation laut Mitteilung. „Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten.“

Flugbetrieb in Nürnberg sowie in Köln/Bonn eingestellt

Der Flugbetrieb in Nürnberg sowie in Köln/Bonn ist nach Angaben der Polizei und eines Sprechers des Flughafens bis auf Weiteres eingestellt. Unbefugte haben sich in Köln/Bonn demnach Zutritt zum luftseitigen Bereich der Flughafengeländes verschafft. In Nürnberg befinden sich zwei Aktivisten auf dem Rollfeld.

Auf dem Flughafen BER war der Betrieb ebenfalls zeitweise unterbrochen, laut Bundespolizei wurde er aber gegen kurz vor 7.00 Uhr wieder aufgenommen.