Nach Straßenblockaden und Aktionen in Museen wählen die Klimaaktivisten Berliner Wahrzeichen für ihre Aktionen. Erst trifft es das Brandenburger Tor, dann die Weltzeituhr. Nun kommt es zum Prozess.

dpa 25.07.2024 - 13:18 Uhr

Berlin - Neun Monate nach einer Farbattacke auf die Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz stehen Klimademonstranten vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Angeklagten im Alter von 22 bis 28 Jahren gemeinschädliche Sachbeschädigung vor. Die Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation sollen am 17. Oktober 2023 mit Sprühdosen und präparierten Feuerlöschern orange Farbe auf das Wahrzeichen gesprüht haben. Durch den Vandalismus hätten sie die "größtmögliche Öffentlichkeitsaufmerksamkeit" erreichen wollen, heißt es in der Anklage.