Die Grüne Woche in Berlin ist jedes Jahr Schauplatz von Protesten. Auch Landwirtschaftsminister Özdemir bekommt etwas zu hören.

dpa 18.01.2025 - 10:02 Uhr

Berlin - Am Rande der Grünen Woche in Berlin haben Aktivisten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und seine internationalen Amtskollegen dazu aufgerufen, die Bauern vor die Interessen der Konzerne zu stellen. "Alle Menschen, die auf dem Land leben und arbeiten, müssen in die politische Gestaltung unserer Ernährungssysteme einbezogen werden", heißt es in einer Protestnote, die ein Bündnis aus mehreren Organisationen Özdemir am Morgen überreichte. Zu häufig würden Bäuerinnen und Bauern weltweit vor vollendete politische Tatsachen gestellt. Heute steht in Berlin eine internationale Agrarministerkonferenz an.