Nach einem Gerichtsbeschluss zur Aufhebung einer wochenlangen Blockade treffen Ureinwohner eine drastischere Entscheidung. Sie besetzen den Flusshafen eines US-Unternehmens im Amazonasgebiet.
21.02.2026 - 18:15 Uhr
Rio de Janeiro - Bei Protesten gegen die Ausbaggerung von Flüssen im Amazonasgebiet haben brasilianische Ureinwohner den Flusshafen des US-Agrarunternehmens Cargill im Norden des Landes besetzt. Der Betrieb bei Santarém im Bundesstaat Pará sei komplett unterbrochen worden, teilte das Unternehmen mit. Die Mitarbeiter seien aus dem Gelände evakuiert worden.