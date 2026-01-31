In der norditalienischen Großstadt protestieren Tausende gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums. Am Abend kommt es zu schweren Ausschreitungen.

dpa 31.01.2026 - 22:59 Uhr

Turin - Bei Protesten gegen die Schließung eines linken Kulturzentrums in der norditalienischen Großstadt Turin ist es zu schweren Krawallen gekommen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und teils vermummten Demonstranten wurden nach Angaben der Behörden mindestens elf Polizisten verletzt. Zehn Menschen wurden demnach festgenommen. Zur Zahl der verletzten Demonstranten gab es zunächst keine Angaben.