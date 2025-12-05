Mit Schulstreiks wenden sich junge Leute gegen einen Dienst an der Waffe. Sie verkennen die eigentliche Gefahr, kommentiert Rainer Pörtner.

Rainer Pörtner 05.12.2025 - 13:20 Uhr

Es verwundert nicht, dass junge Menschen protestieren, weil sie künftig in größerer Zahl in der Bundeswehr dienen sollen. Der Bundestag hat am Freitag ein Gesetz verabschiedet, das noch auf Freiwilligkeit setzt – aber den Druck durch Fragebögen und eine verpflichtende Musterung für alle 18-jährigen Männer erhöht. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass diese Freiwilligkeit schon bald nicht mehr ausreicht und Deutschland zumindest für einige Zehntausend Männer zu einem verpflichtenden Dienst an der Waffe zurückkehrt – wie es ihn bis zum Sommer 2011 gab.