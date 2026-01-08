Seit elf Tagen erschüttern neue Demonstrationen den Iran. Aktivisten berichten von tödlicher Gewalt durch den Staat.

red/dpa 08.01.2026 - 19:01 Uhr

Bei den landesweiten Protesten im Iran sind Aktivisten zufolge mindestens 45 Demonstranten ums Leben gekommen. Wie die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) mitteilte, gehen die Sicherheitskräfte mit Schusswaffen gegen die Proteste. „Die Fakten zeigen, dass die Repressionen von Tag zu Tag gewalttätiger und umfassender werden“, sagte Direktor Mahmood Amiry-Moghaddam.