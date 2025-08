Tausende Brasilianer demonstrieren gegen US-Präsident Donald Trump. Grund sind drastisch erhöhte Zölle, die Trump als Reaktion auf das Verfahren gegen Ex-Präsident Bolsonaro verhängt hat.

Katrin Jokic 04.08.2025 - 10:50 Uhr

In mehreren Städten Brasiliens haben am Freitag tausende Menschen gegen die US-Zollpolitik protestiert. Die Empörung richtet sich gegen Präsident Donald Trump, der neue Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf brasilianische Exporte angekündigt hat. In den Straßen brannten Puppen des US-Präsidenten, USA-Flaggen wurden verbrannt, Plakate mit der Aufschrift „Brasilien gehört den Brasilianern“ dominierten das Bild in São Paulo, Brasília und Rio de Janeiro.