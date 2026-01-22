Bei dem Zugunglück im Süden Spaniens ist auch eine Deutsche ums Leben gekommen. Vier Tage nach der Katastrophe steigt die Zahl der Todesopfer weiter.
Vier Tage nach dem schweren Zugunglück im Süden Spaniens sind in den Trümmern immer noch Leichen geborgen worden. Die Zahl der Todesopfer kletterte am Donnerstag von 43 auf 45. Die spanischen Behörden bestätigten unterdessen eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin, wonach sich unter den Toten ein Opfer aus Deutschland befindet. Es handele sich um eine Frau, sagte ein Sprecher der Polizei vor Journalisten. Weitere Information zur Identität des deutschen Opfers wurden vorerst nicht bekannt.