Opernbesuchern wurde schlecht - und in drei Fällen kam der Notarzt. Doch viele bejubelten die Oper „Sancta“ in Stuttgart. Die Kirche spricht von obszöner Verletzung religiöser Gefühle. Harald Schmidt reagiert mit Ironie.

red/kna 11.10.2024 - 16:47 Uhr

Wer in eine Oper mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren geht, kann sich auf drastische Darstellungen von Gewalt und Sexualität einstellen. Florentina Holzingers Opernperformance „Sancta“, die nach Schwerin und Wien nun auch in Stuttgart aufgeführt wird, bietet das alles - noch dazu Religionskritik inklusive nackter Nonnen. Es gab bisher zwei Aufführungen in Stuttgart, am vergangenen Samstag und Sonntag. Dabei gab es insgesamt 18 Erste-Hilfe-Einsätze für Besucher, wie Sebastian Ebling, Pressesprecher der Oper Stuttgart, am Donnerstag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) bestätigte.