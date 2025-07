Apsilon provoziert in Stuttgart: „Free Palestine“ auf der Opernbühne

Bitte führ mich hinters Licht“ lautet eine Zeile aus dem Song „Lost in Berlin“ des Rappers Apsilon. Am Samstag hat Apsilon sein Publikum bei den „Littmann Sessions“ in der Stuttgarter Oper hinters Licht geführt. Er sang dort auch „Lost in Berlin“, am Ende des Auftritts kam sich aber der eine oder andere Zuhörer lost in Stuttgart vor. Denn Apsilon streifte sich auf der Bühne unvermittelt und ohne weiteren Kommentar ein T-Shirt mit der Parole „Free Palestine“ über – was eigentlich nur „freies Palästina“ bedeutet, häufig aber von Israel-Kritikern oder eingefleischten Hamas-Fans propagiert wird.