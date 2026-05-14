Sie war eine Vorreiterin des feministischen Aktionismus. Bei ihren aufsehenerregenden Performances setzte sie oft ihren nackten Körper ein.

dpa 14.05.2026 - 19:23 Uhr

Wien - Die einflussreiche österreichische Aktionskünstlerin Valie Export ist tot. Die für ihre feministischen und provokativen Projekte bekannte Künstlerin starb am Donnerstag in Wien im Alter von 85 Jahren, wie die Valie Export Stiftung mitteilte.



Valie Export, die mit bürgerlichem Namen Waltraud Stockinger hieß, kam 1940 in Linz zur Welt. Ihr Werk umfasst nicht nur Performance, sondern auch Film, Fotografie und Medienkunst. Für ihre Aktion "Genitalpanik" spazierte sie 1969 mit einer aufgeschnittenen Hose in München während eines Filmfestivals in einen Kinosaal und präsentierte ihr Schamhaar.