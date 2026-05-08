Prozess am Amtsgericht Böblingen „Pedo-Hunting“ – Bewährungsstrafen für Möchtegern-Cops
08.05.2026 - 15:02 Uhr
Fünf junge Männer lockten einen vermeintlich pädophilen 65-jährigen Schweizer mit einer angeblich 15-Jährigen nach Stuttgart und schlugen ihn dort brutal zusammen. Wegen „Pedo-Hunting“ war das Quintett aus dem Kreis Böblingen am Donnerstag vor dem Böblinger Jugendschöffengericht angeklagt. Am Ende gab es Bewährungsstrafen zwischen zehn und 14 Monaten. „Selbstjustiz findet nicht statt“, machte Richter Ralf Rose allen Beteiligten eindrücklich klar.