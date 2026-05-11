Ein Physiotherapeut steht in Ellwangen erneut vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, eine Patientin während der Behandlung sexuell missbraucht zu haben. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.
11.05.2026 - 13:30 Uhr
Im Prozess um sexuellen Missbrauch an einer Patientin streitet der beschuldigte Physiotherapeut vor dem Landgericht Ellwangen die Vorwürfe. „Ich bin von den Anschuldigungen erschüttert“, erklärte der 54-Jährige, der nach eigenen Angaben vor allem als Kindertherapeut in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) tätig ist.