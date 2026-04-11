Prozess am Landgericht Gärtringen als Umschlagplatz für Cannabis-Handel
Neun Männer und eine Frau sollen einen schwunghaften Handel mit Cannabis betrieben haben. Die Drogen kamen aus Spanien, das Drehkreuz in der Region war Gärtringen.
Neun Männer und eine Frau sollen einen schwunghaften Handel mit Cannabis betrieben haben. Die Drogen kamen aus Spanien, das Drehkreuz in der Region war Gärtringen.
Es ist ein Prozess, der enorme Ressourcen bindet: Im größten Saal des Stuttgarter Landgerichts sitzen neben den Richtern und der Ersten Staatsanwältin Christine Würthwein zehn Angeklagte mit ihren insgesamt 20 Verteidigern. Es dauert seine Zeit, bis alle den richtigen Platz gefunden haben. Bisweilen kommt es zu fast witzigen Szenen. „Den nehme ich“, sagt eine Anwältin, als einer der Angeklagten von den Wachtmeistern hereingeführt wird, nachdem diese sich einige Zeit suchend umgeblickt hatten.