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  6. Gericht lässt Gnade walten – kein versuchter Mord

Prozess am Landgericht Gericht lässt Gnade walten – kein versuchter Mord

Prozess am Landgericht: Gericht lässt Gnade walten – kein versuchter Mord
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Der Angeklagte hat die Tat eingeräumt und sich für sein verhalten entschuldigt. Foto: Marijan Murat/dpa

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 31-Jährigen wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Magstadt zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe.

Als die Vorsitzende Richterin Monika Lamberti das Urteil verkündet hatte, war im Sitzungssaal des Stuttgarter Landgerichts die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen zu vernehmen. „Wow“, zischte ein Mann, der kurz darauf den Saal unter lautem Türenschlagen verließ. Die Angehörigen des Angeklagten hingegen fassten sich an den Händen, eine Frau hatte Tränen in den Augen.

 

Die 1. Große Strafkammer verurteilte einen 31-jährigen gebürtigen Magstädter wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, und entsprach damit dem Antrag der Verteidigung. Rechtsanwalt Daniel Grau hatte auf „eine Strafe im bewährungsfähigen Bereich“ plädiert. Die Erste Staatsanwältin Claudia Krauth hatte eine Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung für angemessen erachtet.

Der 31-Jährige muss 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten

Den Vorwurf des versuchten Mordes, der zu Beginn des Prozesses wegen einiger Formulierungen in WhatsApp-Nachrichten ebenfalls erhoben worden war, hatte die Anklagebehörde nicht mehr aufrechterhalten, nachdem die Kammer einen entsprechenden rechtlichen Hinweis gegeben hatte. Zu den Bewährungsauflagen gehören unter anderem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit, die der 31-Jährige ableisten muss.

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Als erwiesen sahen es die Richter an, dass der Angeklagte in der Nacht zum 23. Oktober vergangenen Jahres nach einigen Flaschen Bier aus Frust einen Karton mit Kleidung zum Mitnehmen anzündete, der auf der Fensterbank der Kneipe S’Schwoba-Eck stand, und sich dann aus dem Staub machte. Er habe dabei in Kauf genommen, dass das Feuer auf andere Teile des Gebäudes oder andere Häuser übergreifen könne – vor allem auf die vorstehende Fensterfront der Wohnungen im ersten Stock oberhalb der Kneipe.

Tatsächlich wurde das Feuer jedoch schnell durch einen Nachbarn entdeckt und zusammen mit Bewohnern aus dem Haus mit mehreren Eimern Wasser gelöscht. Laut einem Brandsachverständigen sei zudem die Brandlast zu gering gewesen, um auf andere Gebäudeteile überzugreifen. Es entstand am Ende ein Sachschaden an der Fensterfront in Höhe von 1700 Euro.

Frust wegen der Freundin war die Motivation für die Tat

Hintergrund der Tat war, dass sich der Angeklagte zum wiederholten Male über die Partnerin des Besitzers des Schwoba-Ecks geärgert hatte. Die 44-Jährige habe ihn häufig wegen seines Alkoholkonsums kritisiert und schlecht über ihn gesprochen. Sie war zudem eine gute Bekannte der Freundin des Angeklagten. Beide trafen sich regelmäßig, so auch am Vorabend der Tat. Auslöser für den Frust des Angeklagten war wohl, dass seine Freundin an diesem Abend knapp eine Stunde später als abgesprochen zu ihm in eine andere Kneipe kam. „Der Angeklagte hat gegenüber seiner Freundin auch schon vor der Tat mehrfach eine besitzergreifende Art an den Tag gelegt und sogar gedroht sich umzubringen, wenn sich die beiden Frauen weiter treffen würden“, erklärte die Vorsitzende Richterin.

Glauben schenkte die Kammer dem Angeklagten jedoch insoweit, dass er nicht vorgehabt habe, die Partnerin des S’Schwoba-Eck-Besitzers an diesem Abend zu töten. Zwar habe er auf dem Weg zur Brandstiftung in mehreren Nachrichten an seine Freundin geschrieben, dass diese „bald nicht mehr leben wird“. „Damit wollte er sich aber mutmaßlich nur weiter aufspielen“, betonte Lamberti. Er habe nicht damit rechnen können, dass die Frau in der Tatnacht tatsächlich in dem Gebäude war. Über seinen Rechtsanwalt Daniel Grau hatte der 31-Jährige auch erklären lassen, dass er niemals vorgehabt habe, jemanden zu töten. Mit den WhatsApp-Nachrichten habe er sich nur Luft verschaffen wollen.

Auf der Arbeit bis zu acht Flaschen Bier getrunken

Nach Ansicht des Gerichts war der 31-Jährige bei der Tat „affektiv erregt und alkoholbedingt enthemmt“. Auf seine Schuldfähigkeit habe die Alkoholisierung jedoch keinen Einfluss gehabt, da er große Mengen Alkohol gewohnt sei. Der Angeklagte hatte eingeräumt, auch während seiner Arbeit als Koch bis zu acht Flaschen Bier getrunken zu haben. Dies sei von seinem Arbeitgeber geduldet worden. Der 31-Jährige war seit dem Ende seiner Ausbildung durchgängig in verschiedenen Restaurants und Betrieben beschäftigt.

Auch aufgrund dieser geordneten familiären und finanziellen Verhältnisse sah das Gericht einen minderschweren Fall der versuchten schweren Brandstiftung als erfüllt an. Zugunsten des Angeklagten werteten die Juristen zudem, dass er keine Vorstrafen hatte, die Tat eingeräumt und sich entschuldigt hatte und niemand bei der Tat zu Schaden gekommen war. Daher konnte der 31-Jährige den Gerichtssaal nach Aufhebung des Haftbefehls als freier Mann verlassen.

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