Ein Streit unter Jugendlichen, ein Auto als mutmaßliche Tatwaffe, ein Zwölfjähriger, der nicht überlebt. Vor dem Landgericht Heilbronn beginnt im März ein Prozess, der Antworten sucht.
04.03.2026 - 08:48 Uhr
Ein zur Tatzeit 18 Jahre alter Mann steht ab dem 11. März wegen Mordes an einem zwölf Jahren alten Kind vor dem Landgericht Heilbronn. Ihm wird zur Last gelegt, im September auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Niedernhall (Hohenlohekreis) mit seinem Fahrzeug den Zwölfjährigen, der mit dem Fahrrad vorausfuhr, zielgerichtet angefahren zu haben.