Prozess am Landgericht „Ich möchte mich entschuldigen“ – Sindelfinger missbraucht die eigene Tochter
Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 42-jähriger Mann aus Sindelfingen verantworten, den offenbar späte Reue erfasst hat.
Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 42-jähriger Mann aus Sindelfingen verantworten, den offenbar späte Reue erfasst hat.
Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts sieht mit seinem struppigen Vollbart deutlich älter aus als die 42 Jahre, die in seinem Ausweis stehen. Ein Stück weit mag dies damit zusammenhängen, dass er zuletzt eine Zeit lang auf der Straße gelebt hat – in Berlin, wo er sich im Oktober vergangenen Jahres selbst bei der Polizei angezeigt hat.