Er hatte seine Ex-Frau, Nachbarn und einige Polizisten in Angst und Schrecken versetzt, angegriffen und teils mit dem Tode bedroht. Jetzt bringt das Landgericht Stuttgart den Mann aus Weinstadt längerfristig in einem Zentrum für Psychiatrie unter.

Henning Maak 03.11.2024 - 14:58 Uhr

Er hat seine Familie und Nachbarn in Angst und Schrecken versetzt und Polizisten ein Blutbad angedroht. Nun wird ein 48-jähriger Mann aus Weinstadt erst mal für längere Zeit in einem Zentrum für Psychiatrie behandelt. Die 8. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart ordnete nach dreiwöchiger Verhandlung in einem so genannten Sicherungsverfahren die Unterbringung des selbstständigen Münz- und Edelmetallhändlers in einem solchen an. Der Mann befindet sich seit Ende April im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in der Weissenau.