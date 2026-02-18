Ein Prozess am Landgericht Stuttgart um schwunghaften Drogenhandel im Rems-Murr-Kreis und im Großraum Stuttgart mit fast 30 Anklagepunkten könnte schneller zu Ende gehen als geplant. Am zweiten Verhandlungstag verkündete der Vorsitzende Richter Rainer Gless das Ergebnis einer sogenannten Prozessverständigung, auf die sich die Richter der 9. Großen Strafkammer, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung nach einem Gespräch Anfang Februar geeinigt hatten. Demnach wurde dem 36-jährigen Angeklagten für den Fall eines Geständnisses ein Strafrahmen zwischen fünf Jahren und acht Monaten und sechs Jahren und vier Monaten in Aussicht gestellt. Derzeit sind noch vier weitere Verhandlungstage bis zur Urteilsverkündung am 23. März geplant.