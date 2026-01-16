Prozess am Landgericht Stuttgart: Freispruch für unter Mafia-Verdacht stehenden Polizisten

Erleichtertes Aufatmen ist bei Freunden und Angehörigen des angeklagten Polizeibeamten aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) im Zuschauerraum zu vernehmen, als die Vorsitzende Richterin Karoline Albrecht das Urteil verkündet: Der 47-Jährige wird vom Vorwurf der versuchten Anstiftung zum Totschlag aus tatsächlichen Gründen freigesprochen – im Volksmund ein Freispruch erster Klasse. „Das Handeln des Angeklagten war moralisch verwerflich, hat aber nicht die Schwelle zur Anstiftung erreicht“, erklärte die Vorsitzende Richterin. Es habe am sogenannten Bestimmungsgrundsatz gefehlt.