Ein 28-Jähriger berichtet im Landgerichtsprozess von seinem Motiv, weshalb er gleich zweimal Feuer in seinem Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in Waiblingen gelegt hat. Er war kurz zuvor aus Fellbach verlegt worden, wo es Ärger gegeben hatte.

Henning Maak 04.09.2024 - 12:23 Uhr

Gut einen Monat nach Prozessbeginn hat ein 28 Jahre alter Flüchtling vor der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart gestanden, am 1. Februar dieses Jahres zweimal in seinem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Waiblingen Feuer gelegt zu haben, um auf seine Situation aufmerksam zu machen.