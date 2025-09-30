Am Landgericht Stuttgart muss sich ein 58-Jähriger wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung in Schorndorf verantworten. Die Explosion war im Januar dieses Jahres.
Es war eine Explosion, die nicht nur Schorndorf selbst am frühen Sonntagmorgen des 19. Januar dieses Jahres in Aufregung versetzt hatte. Selbst in umliegenden Orten im Rems-Murr-Kreis hatten Fensterscheiben vibriert und war die meterhohe Rauchsäule zu sehen gewesen. Nun hat am Landgericht Stuttgart der Prozess gegen den Mann begonnen, den die Staatsanwaltschaft für den Verursacher der Explosion hält, bei der insgesamt sieben Personen verletzt wurden. Es ist ein 58-jähriger Mann, der in dem Gebäude in der Gmünder Straße in Schorndorf gewohnt und dort ein Geschäft betrieben hat.