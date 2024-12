Die Richter am Landgericht Stuttgart haben im Prozess um einen versuchten Mord in Backnang Zeugen zum Zustand der Ehe der Angeklagten befragt. Dabei ging es auch um vermeintliche Affären und Existenzängste.

Am dritten Tag im Prozess wegen versuchten Mordes gegen eine 52-jährige Frau aus Backnang haben die Richter der 1. Großen Strafkammer die Ehe der Angeklagten näher in den Blick genommen. Eine Freundin aus Kindertagen erklärte, die 52-Jährige sei ein fleißiger Familienmensch gewesen, dessen Leben sehr durchorganisiert gewesen sei. „Sie war zwar durchaus bestimmend, aber dabei immer empathisch und nie streitlustig oder aggressiv“, berichtete die Zeugin.

Die Frau fühlte sich beobachtet

In den letzten Monaten vor der Tat im Juni dieses Jahres sei die Ehe aber nicht mehr so gut gewesen. Sie habe sich beobachtet gefühlt und vermutet, dass ihr Handy überwacht und ihr Auto mit einem Peilsender geortet werde. Das habe ihr Mann auch zugegeben, als sie ihn damit konfrontiert habe. „Sie stand wegen der Überwachung unter Druck, hatte Existenzängste und glaubte, ihr Mann habe eine Geliebte“, führte die 49-Jährige weiter aus. In einen Griechenland-Urlaub sei sie nicht mitgefahren, weil sie Angst gehabt habe, dass ihr Mann sie dort verschwinden lassen wollte. Sie habe ihr daher eine Liste mit Notfallnummern gegeben – von Familienangehörigen bis zur Polizei Backnang.

Lesen Sie auch

An Hals, Händen und Beinen mit Messer verletzt

Laut Anklage war die seit 1991 bestehende Ehe der Frau von verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen geprägt. Die Staatsanwaltschaft wirft der 52-Jährigen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Sie soll Anfang Juni dieses Jahres, als die Enkel in Backnang zu Besuch gewesen seien, ihren Ehemann in der Küche unvermittelt mit zwei Messern angegriffen haben, als dieser gerade Süßigkeiten aufgeräumt habe. Nach einem Stich in die Halsseite sei es zu einem Gerangel gekommen. Dem Mann sei es gelungen, die Frau zu Boden zu bringen und ihr ein Messer aus der Hand zu schlagen.

Beim Kampf sei eine Keramikschale zu Bruch gegangen, mit einer Scherbe habe die Angeklagte dem Mann mehrfach in den Oberschenkel gestochen. Ihm sei es dann gelungen, die Frau vor das Haus zu bringen und ihr auch das zweite Messer wegzunehmen. Der Mann erlitt laut Anklage mehrere Schnittwunden an Hals, Händen und Beinen.

Ersthelferin vom Tatort weggeschickt

Eine Nachbarin berichtete, sie habe als ausgebildete Ersthelferin Erste Hilfe leisten wollen, nachdem sie von ihrer Tochter auf den Streit vor dem Haus aufmerksam gemacht worden sei und das Blut gesehen habe. Sie sei aber von der Angeklagten mit einem bösen Blick bedacht und den Worten „Hau bloß ab“ weggeschickt worden.

Erst danach habe ihr ihr Ehemann erzählt, dass die Angeklagte sie verdächtigt habe, eine Affäre mit dem Ehemann der Angeklagten zu haben und geplant habe, einen Privatdetektiv auf sie anzusetzen. „Sie hat auf dem Handy ihres Mannes eine Telefonnummer aus Wetzlar gefunden, wo ich herkomme. Aber ich war dort seit 25 Jahren nicht mehr“, erzählte die Nachbarin. Sie habe nicht mal den Vornamen des Ehemannes der Angeklagten gekannt.

Ist die Angeklagte schuldfähig?

Der vom Gericht bestellte Gutachter attestierte der Angeklagten volle Schuldfähigkeit. Es gebe keine „forensisch relevante Auffälligkeit“. Die von der 52-Jährigen geäußerten Vorstellungen, sie werde durch ihren Ehemann verfolgt, seien eine Symptomatik, die häufiger auftrete. Die Angeklagte selbst hat die Tat vor Gericht nicht eingeräumt, gegenüber einem Polizisten am Tatort laut dessen Zeugenaussage jedoch schon.

Der Prozess wird am 18. Dezember mit den Plädoyers fortgesetzt, möglicherweise wird das Urteil noch am selben Tag verkündet.