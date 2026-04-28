Prozess am Landgericht Wehrlose Partnerin vergewaltigt und gefilmt?
Ein 42-jähriger Mann aus dem Kreis Esslingen soll Sex mit seiner Freundin gehabt haben, als diese sich weder wehren noch äußern konnte.
Ein 42-jähriger Mann aus dem Kreis Esslingen soll Sex mit seiner Freundin gehabt haben, als diese sich weder wehren noch äußern konnte.
Der Fall erinnert etwas an den der Gisèle Pelicot in Frankreich: Ein 42-Jähriger Mann aus einer kleinen Gemeinde im Landkreis Esslingen soll seine Partnerin, als sie sich weder äußern noch wehren konnte, vergewaltigt und dabei gefilmt haben. Die Filme soll er aber nicht weitergegeben haben. Mit dem mutmaßlichen Opfer hatte der Mann davor eine langjährige Beziehung. Erst, als sich das Paar getrennt hatte, erfuhr sie von den Aufnahmen.