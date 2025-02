Vermutlich weil er beim Einbruch nicht gestört werden wollte, soll ein Mann eine 15-Jährige im vergangenen Sommer angegriffen haben. Nun beginnt der Prozess. Was bisher bekannt ist.

ceb 18.02.2025 - 13:00 Uhr

Am Stuttgarter Landgericht geht es am Dienstag um einen Fall, der sich so zugetragen haben soll: Mitten in der Nacht dringt ein Mann in die Wohnung ein, in der eine 15-Jährige alleine zuhause ist und schläft. Weil sie wach wird und den Einbrecher bemerkt, sticht der Mann auf sie ein. Die Jugendliche merkt erst am kommenden Morgen, wie schwer sie verletzt wurde, kann Alarm schlagen, und wird versorgt. Die Polizei fasst den mutmaßlichen 23 Jahre alten Einbrecher eine Woche später, er sitzt seit Ende August in Untersuchungshaft.