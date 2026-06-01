Zwei Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses in Lenningen hatten schon länger Zwistigkeiten miteinander. Doch im Oktober 2024 eskalierte die Situation tödlich.
01.06.2026 - 09:00 Uhr
Sie waren bereits in der Vergangenheit aneinandergeraten. Doch Anfang Oktober 2024 geriet der Streit zwischen zwei Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in Lenningen außer Kontrolle. Er endete mit dem Tod eines der Beteiligten. Der Prozess gegen einen 62-Jährigen vor dem Landgericht Stuttgart beginnt am Dienstag, 2. Juni. Der Tatvorwurf gegen den Angeklagten lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge.