Zuerst ein Insektizid im Kaffee, dann 23 Schläge mit einem Eisenrohr: Ein 41-Jähriger tötet seine Ex-Lebensgefährtin - auf brutale Weise. Das Landgericht Hildesheim hat ein Urteil gefällt.
27.01.2026 - 12:01 Uhr
Hildesheim - Nach dem gewaltsamen Tod einer 38-Jährigen im Landkreis Peine muss der Ex-Lebensgefährte des Opfers für 13 Jahre ins Gefängnis. Verurteilt wurde er wegen Totschlags und versuchten Mordes, wie Rainer de Lippe, Vorsitzender Richter am Landgericht Hildesheim, in seiner Urteilsbegründung sagte.