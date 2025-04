Alte Wurst, umetikettierte Ware, krankmachende Keime: Was in einem Betrieb aus dem Rems-Murr-Kreis ans Licht kam, ist äußerst unappetitlich. Doch statt eines Urteils gab es im Waiblinger Amtsgericht nur ein „Rechtsgespräch“. Warum, bleibt ein Rätsel.

Frank Rodenhausen 01.04.2025 - 11:30 Uhr

Der Geruch von altem Rinderfett hängt schwer in der Luft, auch wenn er nur auf dem Papier steht. Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Stuttgart war das, was da in einem fleischverarbeitenden Betrieb im Rems-Murr-Kreis produziert wurde, teils kaum noch als Lebensmittel zu erkennen. Die Liste ist lang – und unappetitlich: Lyoner mit Champignons, Kalbsmaultaschen, Putenschnitzel, Wurstaufschnitt, Rindergulasch. Produkte, die laut Anklage ihre „spezifischen Eigenschaften“ – sprich: Geruch, Geschmack und Genießbarkeit – längst verloren hatten, landeten dennoch in den Regalen.