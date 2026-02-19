Ein Paar steigt auf den höchsten Gipfels Österreich. Die Frau stirbt allein in der Dunkelheit. Ihr Freund überlebt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Fehler vor.
19.02.2026 - 05:00 Uhr
Innsbruck - Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Großglockner in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. An einem Wintermorgen im Januar 2025 waren die beiden zum höchsten Berg des Alpenlandes aufgebrochen. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.