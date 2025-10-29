Prozess gegen Christina Block: Warum das Familiedrama mehr ist als nur ein einfacher Kriminalfall

Prominente Namen, die Beteiligung eines israelischen Sicherheitsdienstes und die Frage nach Schuld und Wahrheit: Der Prozess um den Sorgerechtsstreit und die Entführung der beiden jüngsten Kinder der Unternehmerin Christina Block, Tochter des Steakhaus-Königs Eugen Block, erfährt bundesweite Aufmerksamkeit. Einer, der den Fall intensiv begleitet, ist Michael Maske. Mit seinem Podcast „Der Fall Block – ein echter Krimi“ gelingt es ihm, Woche für Woche neue Perspektiven auf die Ereignisse in der Silvesternacht 2023/24 zu eröffnen. Wir sprechen über seine Recherchen, seine Eindrücke aus dem Gerichtssaal – und über die Schattenseiten eines Prozesses, der immer wieder überrascht.