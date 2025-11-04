Ein 32-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten, er soll unter anderem in Ludwigsburg und Kornwestheim Geschäfte gemacht haben.
Mehr als eine halbe Stunde benötigte die Erste Staatsanwältin Christine Würthwein, um vor der 5. Großen Strafkammer die Anklage gegen einen 32-jährten Mann aus Aachen zu verlesen, dem insgesamt 29 Taten des Drogenhandels vorgeworfen werden. Fünf davon sollen in Ludwigsburg-Eglosheim und Kornwestheim stattgefunden haben. Der Prozess findet in Stuttgart statt, da der Angeklagte Ende Januar dieses Jahres bei einer Verkehrskontrolle auf dem Pragsattel mit Drogen im Auto auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden war.