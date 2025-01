Zwei junge Männer tauschen sich in Chats über mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Heidelberg und Frankfurt am Main aus. Das Gericht muss nun entscheiden. Aber das Urteil verzögert sich.

red/dpa/lsw 23.01.2025 - 17:35 Uhr

Im Heilbronner Prozess um einen geplanten Anschlag auf eine Synagoge oder eine andere jüdische Einrichtung liegen Staatsanwaltschaft und Verteidigung mit ihren Urteilsforderungen weit auseinander. Die Vertreterin der Anklage fordert für den 25 Jahre alten Hauptangeklagten eine Freiheitsstrafe von insgesamt sechs Jahren und neun Monaten, für einen 19-Jährigen eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren. Dagegen blieben die Verteidiger in ihren Anträgen darunter. Die Kammer will das Urteil am Freitag (10.00) sprechen, einen Tag später als geplant.