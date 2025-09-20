Prozess gegen Leonberger: Richter und Verteidigung einigen sich auf Strafrahmen

Der bis Mitte November terminierte Prozess gegen einen 34-jährigen Leonberger wegen Drogenhandels und Einbruchs könnte früher zu Ende gehen als geplant. Am zweiten Prozesstag einigten sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine sogenannte Prozessverständigung. Demnach wurde dem Angeklagten für den Fall eines umfassenden Geständnisses ein Strafrahmen zwischen fünf und fünfeinhalb Jahren in Aussicht gestellt. Ein Geständnis legte der Angeklagte anschließend ab. Zudem wurden zwei Anklagevorwürfe wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Verabredung zu einem Raub eingestellt.

Eingeräumt hat der 34-Jährige einen umfangreichen Handel mit Kokain von sehr guter Qualität im Raum Ludwigsburg. Seinem Komplizen, der über einen Rechtsanwalt in Köln und einen Bekannten von Ermittlungen gegen sich erfahren hatte, hatte er im Januar vergangenen Jahres zur Flucht in die Türkei verholfen, indem er ihn zum Flughafen Basel chauffierte. Er hielt jedoch weiterhin Kontakt zu diesem und transferierte an ihn insgesamt 13 000 Euro aus den Drogengeschäften via Western Union in die Türkei.

Ein Gramm Koks für 40 Euro

Zwischen Mai und August vergangenen Jahres verkaufte er aus einem Vorrat von einem Kilogramm Kokain mindestens siebenmal Portionen an unterschiedliche Abnehmer. Tatorte waren Ludwigsburg, Sulzbach/Murr, Stuttgart, Filderstadt-Bernhausen, Pleidelsheim und Eglosheim. Pro Gramm verlangte der Angeklagte im Schnitt 40 Euro, für 20 Gramm auch einmal 1150 Euro.

Im Mai brach er mit einem anderen Komplizen in eine Wohnung in Leonberg ein, deren Bewohner im Urlaub waren. Das Duo drang über eine aufgehebelte Kellertür in die Wohnung ein und ließ zwei Tresore mitgehen. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 4000 Euro. Eingestellt wurde der Vorwurf eines weiteren Einbruchs in Stuttgart-Ost, der fehlschlug, weil beim Auskundschaften der Örtlichkeit ein Bewegungsmelder ansprang. Ein Zeuge entdeckte die beiden Männer und verständigte die Polizei, die zwei Minuten später vor Ort war und das Einbrecher-Duo festnahm.

Geplanter Raub scheitert im Vorfeld

Eingestellt wurde auch der Vorwurf der Verabredung zu einem Raub. Laut Anklage war der 34-Jährige im September vergangenen Jahres mit zwei Komplizen nach Bad Friedrichshall gefahren, um dort den Inhaber eines Autohauses zusammenzuschlagen und auszurauben, da dieser vor Gericht gegen den Komplizen in der Türkei als Kronzeuge ausgesagt hatte. Der Plan war jedoch gescheitert, da rund um das Autohaus zahlreiche Überwachungskameras montiert waren.

Gestanden hat der Angeklagte hingegen auch ein Treffens am Friedhof in Ludwigsburg mit einem Bekannten, das zu einer Anklage wegen versuchter Anstiftung zur Brandstiftung führte. Der Bekannte habe Angst gehabt, dass seine Freundin seinen Namen bei der Polizei fallen lassen könnte und wollte dieser eine Warnung zukommen lassen, indem er an ihrem Auto die Seitenspiegel und die Scheibenwischer verbog und die Reifen zerstach. Der Angeklagte schlug stattdessen vor, das ganze Auto gleich anzuzünden. Darauf wollte der Bekannte aber nicht eingehen.

Rauschgift in der Tiefgarage

Schließlich räumte der der 34-Jährige auch ein, im September vergangenen Jahres ein weiteres Kilogramm Kokain erworben und in einem Auto in einer Tiefgarage in Kornwestheim gebunkert zu haben. Knapp 600 Gramm verkaufte er bis zum 18. Oktober für rund 4000 Euro. Danach stellte er seine Geschäfte ein, weil er über mehrere Ecken von einer Polizistin erfahren hatte, dass gegen ihn ermittelt wird. Tatsächlich wurde seit geraumer Zeit der Innenraum seines Autos überwacht. Die restlichen knapp 400 Gramm Kokain fanden Polizeibeamte im Auto in der Tiefgarage in Kornwestheim. – Der Prozess wird am 30. September fortgesetzt.