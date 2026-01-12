Die Schlagersängerin Melanie Müller steht erneut vor Gericht. Die Vorwürfe: Sie soll bei einem Konzert den Hitlergruß gezeigt und Drogen besessen haben. Der Berufungsprozess geht nun in die Endphase.
12.01.2026 - 04:00 Uhr
Leipzig - Der Berufungsprozess gegen die Schlagersängerin Melanie Müller (37) wegen Hitlergruß-Vorwürfen biegt auf die Zielgerade ein. Am Montag (10.00 Uhr) steht der vorerst letzte Verhandlungstermin vor dem Landgericht Leipzig an. Die Kammer muss aber noch über zwei Beweisanträge der Verteidigung entscheiden, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage sagte.