Prozess gegen Tagesvater: Erfahrene Polizisten berichten von „verstörenden und erschreckenden“ Beweisen

Was zum Prozessauftakt nur angedeutet worden war, wurde am zweiten Tag im Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen ehemaligen Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis offiziell: Der Vorsitzende Richter erteilte dem 53-jährigen Angeklagten den rechtlichen Hinweis, dass ihm neben einer Verurteilung auch eine Sicherungsverwahrung drohe. Dies hätte zur Folge, dass der Angeklagte auch nach dem Ende seiner Freiheitsstrafe im Gefängnis bleiben muss, um die Allgemeinheit und in diesem Fall insbesondere Kinder vor ihm zu schützen. Wann er dann tatsächlich wieder in die Freiheit entlassen würde, hinge von den regelmäßigen Überprüfungen des Gerichts und dem Erfolg seiner Therapie ab.