Ein früher Bundestagsabgeordneter und eine Lehrerin stehen wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht. Zum Auftakt räumt die Frau die Vorwürfe ein - der Ex-Politiker wehrt sich gegen die Anklage.
Braunschweig - Im Prozess um mutmaßlichen Kindesmissbrauch wehrt sich ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter gegen die Vorwürfe. Er habe den Jungen nicht berührt, sagte der 69-jährige Hartmut Ebbing vor dem Landgericht Braunschweig. Die mitangeklagte 52-jährige Frau räumte dagegen ein, 2021 unter anderem sexuelle Handlungen an ihrem damals siebenjährigen Sohn vorgenommen zu haben.