Als ihr Mann die Scheidung will, soll eine Frau aus Niedersachsen dessen Tötung geplant haben. Ihr Partner überlebt den Säureangriff, erblindet aber vollständig.
Im Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch mit Ameisensäure hat sich die Angeklagte gegen die Vorwürfe gewehrt. Es habe einen Kampf um die Flasche mit der Säure gegeben, sagte die 27-Jährige vor Gericht. Nach einer Abwehrbewegung sei es dann passiert, berichtete die Frau aus dem niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel, wie es zu den schweren Verletzungen ihres 32-jährigen Ex-Partners gekommen sei.