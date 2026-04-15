Einem islamischen Religionslehrer wird schwerer sexueller Kindesmissbrauch vorgeworfen. Die Anklage umfasst 27 Fälle.
15.04.2026 - 13:58 Uhr
Weil er mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll, steht ein islamischer Religionslehrer vor dem Landgericht Ellwangen. Der 35-Jährige soll sich laut Staatsanwaltschaft in einem Schülerwohnheim in Giengen an der Brenz in seiner Funktion als sogenannter Hoca an Jungen vergangen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der deutsche Staatsbürger zwischen 2021 und 2024 insgesamt 27 Straftaten begangen haben.