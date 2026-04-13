Die Tat hatte vergangenes Jahr für Entsetzen gesorgt: Ein Vater soll sein eigenes Kind brutal getötet haben. Zum Prozessauftakt schweigt der Mann zu den Vorwürfen.
13.04.2026 - 14:00 Uhr
Grausame Details kommen zum Start des Mordprozesses um eine in Bollschweil (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) getötete Achtjährige an die Öffentlichkeit. Beschuldigt ist vor dem Landgericht Freiburg der 58-jährige Vater des Mädchens. Er ließ sich zum Auftakt des sogenannten Sicherungsverfahrens nicht auf die Vorwürfe ein. Lediglich zu seiner Person machte er Angaben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit vor.