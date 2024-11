Prozess in in Heilbronn

Zwei junge Männer tauschen sich in Chats über mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Heidelberg und Frankfurt am Main aus. Nun sitzen sie nebeneinander auf der Anklagebank.

red/dpa 15.11.2024 - 12:20 Uhr

Zwei junge Männer sollen nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft einen Anschlag auf eine Synagoge in Heidelberg oder eine jüdische Einrichtung in Frankfurt am Main geplant haben. Der 25-Jährige und sein 18 Jahre alter Freund stehen seit heute in Heilbronn vor Gericht. Ihre mutmaßlichen Anschlagspläne waren im Mai bekanntgeworden. Ein dritter, ebenfalls angeklagter 25-Jähriger soll von den Plänen gewusst und den gleichaltrigen Tatverdächtigen zum Flughafen gebracht haben, als sich dieser zunächst in Syrien islamistischen Kämpfern anschließen wollte.