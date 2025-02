An einer Tankstelle in Konstanz fallen Schüsse. Ein Mann wird getroffen. Vorausgegangen war ein Streit in einer Disco. Nun ist das Urteil in dem Prozess gefallen.

red/dpa/lsw 17.02.2025 - 20:01 Uhr

Sieben Monate nach den Schüssen auf eine Gruppe an einer Tankstelle in Konstanz am Bodensee sind zwei Männer verurteilt worden. Der zur Tatzeit 35-jährige Angeklagte wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt, der zur Tatzeit 20 Jahre alte Angeklagte zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Wie das Landgericht Konstanz mitteilte, wird die Vollstreckung der Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt.