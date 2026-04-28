Ein 37-Jähriger steht in Konstanz vor Gericht, weil er jahrelang Nachbarskinder missbraucht haben soll. Ein Hinweis aus den USA brachte den Fall ins Rollen.

Weil er vier Nachbarskinder jahrelang missbraucht haben soll, steht ein 37-Jähriger vor dem Landgericht Konstanz. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Taten zwischen Sommer 2022 und Mai 2025 begangen zu haben. Sie sollen sich überwiegend in seiner Wohnung im östlichen Hegau (Landkreis Konstanz) abgespielt haben. Die betroffenen Kinder waren den Angaben zufolge zum Tatzeitpunkt zwischen drei und 13 Jahre alt.

Nach Angaben des Gerichts sind drei der mutmaßlichen Opfer Geschwister, ein weiteres Kind hielt sich demnach regelmäßig im Haus auf. Laut Anklage wurde dem Mann die Betreuung der Kinder wiederholt anvertraut, auch über Nacht. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Die Staatsanwaltschaft geht von zahlreichen Einzeltaten aus. Angeklagt ist der Mann unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs. In mehreren Fällen soll der 37-Jährige zudem Fotos und Videos angefertigt haben.

Auslöser der Ermittlungen war ein Hinweis des National Center for Missing and Exploited Children in den USA auf verdächtige Inhalte. Daraufhin wurde das Cybercrime-Zentrum der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingeschaltet. Ermittler durchsuchten die Wohnung des Mannes und stellten elektronische Geräte sicher. Kurz darauf wurde der 37-Jährige festgenommen. Er befindet sich seit Ende Mai 2025 in Untersuchungshaft.

Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt worden. Ein Urteil könnte Mitte Juni fallen.