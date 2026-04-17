Ein Kind ertrinkt bei der ersten Schwimmstunde, zwei Pädagoginnen werden verurteilt. Im Berufungsprozess kämpfen sie um mildere Strafen - und bekommen diese nun auch.
Der Tod eines Kindes im Schwimmunterricht ist für viele Eltern ein kaum vorstellbarer Alptraum - und genau so ein Fall hat nun ein Gericht in Konstanz beschäftigt. Im Berufungsprozess um das Ertrinken eines siebenjährigen Jungen hat das Landgericht die Strafen für zwei Pädagoginnen abgemildert: Statt Freiheitsstrafen auf Bewährung verhängte das Gericht Geldstrafen: Die 45-jährige Lehrerin muss 9.000 Euro (150 Tagessätze à 60 Euro) zahlen, die damalige Referendarin 8.500 Euro (85 Tagessätze à 100 Euro). Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem alle Beteiligten auf eine Revision verzichtet haben.